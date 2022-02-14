Появилось видео падения рабочего с Биржевого моста в Петербурге. Он находится в крайне тяжелом состоянии

Минувшим днем при реконструкции Биржевого моста рабочий свалился с 4-метровой высоты. 37-летний мужчина получил множество травм и сейчас находится в реанимации.

Видео публикует Telegram-канал Mash на Мойке 14 февраля, в понедельник. Как стало известно, 37-летний газосварщик Николай шел с обеда, поскользнулся и упал в дыру между балками.

В результате несчастного случая мужчина получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и травматический шок второй степени. На данный момент он находится в реанимации.

Сразу после инцидента на место ЧП выехала инспекция, которая выявила нарушение в сфере техники безопасности на объекте.