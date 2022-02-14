Суд в Петербурге впервые отказал сотруднику госпредприятия по иску об отстранении от работы. Все из-за QR-кода

Как сообщают «Невские Новости», суд в Санкт-Петербурге 9 февраля впервые отказал сотруднику государственного предприятия в удовлетворении исковых требований из-за отстранения от работы без сохранения зарплаты.

С иском в Октябрьский районный суд в конце декабря 2021 года обратился сотрудник ГУП «ТЭК СПб» Спартак Мысякин. Его отстранили от работы без сохранения заработной платы из-за отказа представить QR-код, медотвод, документ о вакцинации или перенесенном заболевании.

Однако юристы ГУП «ТЭК СПб» смогли доказать в суде законность отстранения сотрудника от работы. На момент подготовки публикации это первый судебный акт по данной категории дел и первый прецедент для Санкт-Петербурга в целом.