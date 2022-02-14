Странные симптомы у болеющей ковидом 13-летней девочки выявили врачи в Петербурге

Врачи Педиатрического университета Петербурга обнаружили нетипичную симптоматику у маленькой пациентки. У нее отсутствуют привычные признаки болезни, а вместо них начались проблемы с кожей.

Как рассказали в пресс-службе университета, у 13-летней пациентки, поступившей на лечение, не было типичных симптомов болезни в виде кашля, температуры или насморка. Из-за этого родители девочки и врачи исключали наличие у нее Covid-19.

Разумеется, что первым, к кому обратились родители пациентки, стал дерматолог, который поставил диагноз «аллергический дерматит» и назначил соответствующее лечение. Как выяснилось позже, лечили у ребенка совсем не то, и поэтому у нее начались осложнения. Девочку пришлось экстренно госпитализировать в клинику СПбГПМУ.

В клинике пациентка жаловалась на постоянную боль и дискомфорт в местах высыпаний. Медики предположили, что она перенесла коронавирус бессимптомно. Тест на ковид в итоге подтвердил версию врачей. Девочке поставили диагноз «дерматоз на фоне COVID-19».

Сейчас юная пациентка чувствует себя хорошо. За 10 дней врачам удалось избавить ребенка от недуга.

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