Россияне массово скупают финские экспресс-тесты на ковид и перепродают с тройной наценкой

На российских сайтах объявлений стали появляться предложения с экспресс-тестами из Финляндии. Даже с учетом доставки через границу получается дешевле, чем в российских аптеках.

Объявления о продаже тестов появляются по всей России. Наибольшее число предложений поступает от жителей Петербурга и Ленобласти, что не удивительно.

Как заметил финский портал Yle, при стоимости тестов в 5,99 евро (519 рублей) в Финляндии, в России за такой просят, в среднем, одну тысячу рублей и выше. Некоторые предприимчивые россияне и вовсе вышли на оптовый уровень продаж. Через соцсети они пачками продают экспресс-тесты и обещают скидку за опт.

Изучив ценовую политику российских аптек при формировании стоимости тестов, становится понятно, почему россияне отдают предпочтение перекупщикам. В России стоимость таких устройств в официальном аптечном ритейле начинается от 1200-1500 рублей и может быть куда дороже.

Однако даже такой внезапный спрос на экспресс-тесты не приведет к их дефициту в Финляндии. Об этом заявили как производители, так и ритейлеры.

Как мы писали ранее, финнам также есть на что пожаловаться. «Топливный турист» из Финляндии сетовал на дорогое горючее у себя на родине. До пандемии он тратил на дизельное топливо на 3 тысячи евро меньше, чем сейчас, поскольку заправлялся в России.