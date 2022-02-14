Выборгский каток временно закрыт для посещений из-за лопнувшей железной балки на крыше

По техническим причинам в связи с нарушением целостности одной из балок кровли, каток в Выборге будет закрыт для проведения обследования и устранения повреждения строительных конструкций.

Для обследования и решения по восстановлению несущей способности металлоконструкции привлечены специалисты Госстройнадзора Ленинградской области, — указано в сообщении комитета.