Выборгский каток временно закрыт для посещений из-за лопнувшей железной балки на крыше

В Комитете по спорту Ленинградской области сообщили, что посетить каток пока невозможно. Всеми виной стала лопнувшая балка кровли.
По техническим причинам в связи с нарушением целостности одной из балок кровли, каток в Выборге будет закрыт для проведения обследования и устранения повреждения строительных конструкций.
Для обследования и решения по восстановлению несущей способности металлоконструкции привлечены специалисты Госстройнадзора Ленинградской области, — указано в сообщении комитета.
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