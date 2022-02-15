Власти Петербурга выделят более 4 млн рублей на поддержку приютов для животных

Правительство Петербурга приняло решение поддержать приюты для животных – в 2022 году на субсидии выделят 4,3 млн рублей. Беглов подписал соответствующее постановление.

За счет субсидий можно будет возместить затраты на электроэнергию, отопление, газ, водоснабжение и водоотведение.

Получить деньги смогут только некоммерческие организации, зарегистрированные как юрлицо на территории России и помогают бездомным животным в приютах. А также те организации, у которых есть здания или помещения для содержания животных и ухода за ними.

Субсидии в этом году получат и приюты для животных в Ленобласти. На помощь направят 1,6 млн рублей. К слову, на сегодняшний день в регионе работает 12 приютов для собак и кошек, зарегистрированных как некоммерческие организации.