Певец из Гатчины стал обладателем музыкальной телевизионной премии «Шлягер года»

Михаил Ловягин из Гатчины в Ленобласти стал обладателем музыкальной телевизионной премии «Шлягер года-2021» — «НаРодные песни».
Заветную статуэтку Михаил получил за авторский трек «Пойдем гулять». Вместе с ним на сцену в тот день поднимались Татьяна Буланова, Сергей Рогожин, Афина и другие известные артисты.
Фото: Михаил Ловягин | FAN GROUP/ВКонтакте
Награждение прошло в Петербурге 10 февраля. Премия вручается за песни, которые полюбились слушателям и стали всенародными.
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