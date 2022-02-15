Певец из Гатчины стал обладателем музыкальной телевизионной премии «Шлягер года»

Михаил Ловягин из Гатчины в Ленобласти стал обладателем музыкальной телевизионной премии «Шлягер года-2021» — «НаРодные песни».

Заветную статуэтку Михаил получил за авторский трек «Пойдем гулять». Вместе с ним на сцену в тот день поднимались Татьяна Буланова, Сергей Рогожин, Афина и другие известные артисты.

Фото: Михаил Ловягин | FAN GROUP/ВКонтакте

Награждение прошло в Петербурге 10 февраля. Премия вручается за песни, которые полюбились слушателям и стали всенародными.