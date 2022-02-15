Певец из Гатчины стал обладателем музыкальной телевизионной премии «Шлягер года»

Автор: Гузель Галимова
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Михаил Ловягин из Гатчины в Ленобласти стал обладателем музыкальной телевизионной премии «Шлягер года-2021» — «НаРодные песни».

Заветную статуэтку Михаил получил за авторский трек «Пойдем гулять». Вместе с ним на сцену в тот день поднимались Татьяна Буланова, Сергей Рогожин, Афина и другие известные артисты.

Певец из Гатчины стал обладателем музыкальной телевизионной премии «Шлягер года» Шлягер года, Песня, Михаил Ловягин, Ленобласть, Гатчина
Певец из Гатчины стал обладателем музыкальной телевизионной премии «Шлягер года» Шлягер года, Песня, Михаил Ловягин, Ленобласть, Гатчина
Певец из Гатчины стал обладателем музыкальной телевизионной премии «Шлягер года» Шлягер года, Песня, Михаил Ловягин, Ленобласть, Гатчина
Фото: Михаил Ловягин | FAN GROUP/ВКонтакте

Награждение прошло в Петербурге 10 февраля. Премия вручается за песни, которые полюбились слушателям и стали всенародными.

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Певец из Гатчины стал обладателем музыкальной телевизионной премии «Шлягер года» Шлягер года, Песня, Михаил Ловягин, Ленобласть, Гатчина
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