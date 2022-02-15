В России выявили более 166 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки

Автор: Александр Селиванов
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В России за последние сутки зафиксировали 166 631 новых случаев Covid-19.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 8 160, Санкт-Петербурге — 21 689, Московской области — 9 146. За сутки от коронавируса умерли 704 пациентов. Полностью выздоровели 137 881.

В Ленобласти за последние сутки выявлено 2 376 новых случаев COVID-19.

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15.02.2022 105
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