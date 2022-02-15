Автомобиль ядерного физика сожгли в Гатчине

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 14 февраля 59-летний инженер-ядерщик припарковал свой автомобиль на ночь возле дома № 11 по улице Беляева в Гатчине.

Около 03:40 его соседку разбудил странный хлопок. В окно женщина увидела, как из ряда припаркованных авто выбежал мужчина на вид 25-30 лет, после чего оттуда пошел дым.

Рядом со сгоревшим автомобилем нашли осколки стеклянной банки темного цвета с запахом горячей смеси. По факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

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14.02.2022 519
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