День всех влюбленных закончился изнасилование в петербургском отеле

Молодого горе-любовника задержали сотрудники полиции.
По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась девушка. По ее словам, в отеле YES на улице Хошимина ее изнасиловал парень по имени Кирилл, угрожая при этом ножом.
По горячим следам сотрудники полиции задержали 23-летнего безработного Кирилла.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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