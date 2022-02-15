День всех влюбленных закончился изнасилование в петербургском отеле

Молодого горе-любовника задержали сотрудники полиции.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась девушка. По ее словам, в отеле YES на улице Хошимина ее изнасиловал парень по имени Кирилл, угрожая при этом ножом.

По горячим следам сотрудники полиции задержали 23-летнего безработного Кирилла.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.