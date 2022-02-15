В Кудрово задержали 18-летнего рецидивиста. Он находится в розыске более двух лет

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 14 февраля в 15:00 на улице Савушкина в Санкт-Петербурге задержали 18-летнего жителя Кудрово. Молодой человек находился в федеральном розыске более двух лет.

Следствие полагает, что 27 декабря 2019 года он тайно проник в помещение Почты России на проспекте Королева и забрал около 75 тысяч рублей.

Несмотря на юный возраст, в биографии задержанного уже два обвинения в краже и одно в грабеже.

Вам будет интересно
В Кудрово задержали 18-летнего рецидивиста. Он находится в розыске более двух лет Санкт-Петербург, Ленинградская область, Кудрово
Видео: тело утонувшей в проруби на Крещение матери двоих детей нашли водолазы
Как сообщал ivbg.ru, 19 января в деревне Выра Гатчинского района местная жительница нырнула с головой в необорудованную купель и на...
28.01.2022 2388
Автор