Директор лужского лесничества задержан по подозрению во взяточничестве

По информации ivbg.ru, директор лужского лесничества задержан в Ленинградской области по подозрению во взяточничестве.
Следствие полагает, что ныне задержанный через посредника получил от представителя коммерческой фирмы взятку в 275 тысяч рублей. В обмен он обязался использовать свое служебное положение в пользу взяткодателя.
На момент подготовки публикации проводятся оперативно-следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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