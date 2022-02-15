Директор лужского лесничества задержан по подозрению во взяточничестве

По информации ivbg.ru, директор лужского лесничества задержан в Ленинградской области по подозрению во взяточничестве.

Следствие полагает, что ныне задержанный через посредника получил от представителя коммерческой фирмы взятку в 275 тысяч рублей. В обмен он обязался использовать свое служебное положение в пользу взяткодателя.

На момент подготовки публикации проводятся оперативно-следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.