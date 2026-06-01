1 июня прошли регистрацию и посадку на борт по биометрии через сервис «Мигом» от Центра биометрических технологий первые пассажиры в Пулково. Партнёром проекта выступает ВТБ. Специальная зона, где можно сдать подтвержденную* биометрию и получить консультацию по работе биометрического пути, будет работать в аэропорту всё лето.

Согласно официальным данным, сервис запустился специально к ПМЭФ-2026 и действует на рейсах программы Аэрофлот ШАТТЛ между Петербургом и Москвой. Сегодня сотрудники банка помогали желающим быстро сдать биометрию непосредственно в залах вылета в аэрогаванях столиц. После этого пассажиры смогли быстро пройти предполетные формальности: самостоятельно зарегистрироваться на рейс и сдать багаж, пройти в «чистую» зону для ожидания вылета и пройти на борт самолета.

«Транспорт - важнейшая сфера для активного внедрения биометрии. Это наглядно, быстро и удобно, а самое главное - надежно. Мы рады участвовать в запуске фаст-трека по биометрии в крупнейших аэропортах двух столиц и готовы активно развивать это направление вместе с партнерами дальше», - прокомментировала первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

*способ подтверждения личности, который приравнивается к паспорту. Она позволяет удаленно открывать счета и вклады, получать кредиты, услуги нотариуса, проходить в офисы, в бизнес-залы ряда аэропортов и др. Подтвержденная биометрия сдается лично через банк или МФЦ и действует 5 лет.