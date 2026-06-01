Первые пассажиры отправились из Пулково по подтверждённой биометрии

Первые пассажиры отправились из Пулково по подтверждённой биометрии

1 июня прошли регистрацию и посадку на борт по биометрии через сервис «Мигом» от Центра биометрических технологий первые пассажиры в Пулково. Партнёром проекта выступает ВТБ. Специальная зона, где можно сдать подтвержденную* биометрию и получить консультацию по работе биометрического пути, будет работать в аэропорту всё лето.

Фото: magnific/ HelloDavidPradoPerucha

Согласно официальным данным, сервис запустился специально к ПМЭФ-2026 и действует на рейсах программы Аэрофлот ШАТТЛ между Петербургом и Москвой. Сегодня сотрудники банка помогали желающим быстро сдать биометрию непосредственно в залах вылета в аэрогаванях столиц. После этого пассажиры смогли быстро пройти предполетные формальности: самостоятельно зарегистрироваться на рейс и сдать багаж, пройти в «чистую» зону для ожидания вылета и пройти на борт самолета.

«Транспорт - важнейшая сфера для активного внедрения биометрии. Это наглядно, быстро и удобно, а самое главное - надежно. Мы рады участвовать в запуске фаст-трека по биометрии в крупнейших аэропортах двух столиц и готовы активно развивать это направление вместе с партнерами дальше», - прокомментировала первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

*способ подтверждения личности, который приравнивается к паспорту. Она позволяет удаленно открывать счета и вклады, получать кредиты, услуги нотариуса, проходить в офисы, в бизнес-залы ряда аэропортов и др. Подтвержденная биометрия сдается лично через банк или МФЦ и действует 5 лет.

Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти 25 раз выезжали на ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

С 25 мая по 31 мая Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 25 раз для разрешения экстренных ситуаций:

— к аварийно-спасательным работам при ДТП - 1 раз;
— к поисково-спасательным работам в лесах – 6 раз (спасено 2 человека);
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 2 раза (пострадало 4 человека, погиб 1 человек);
— Мониторинг населенных пунктов – 4 раза.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 25 раз для разрешения экстренных ситуаций с 25 мая по 31 мая.

