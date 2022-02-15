Капитальный ремонт 11-километрового участка дороги Копорье — Ручьи ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас на объекте продолжается монтаж локальных очистных сооружений. В деревне Головкино, попадающей в границы капитального ремонта, обустраиваются тротуары и искусственное освещение.

Качество ремонта будет проверять специализированная лаборатория «Ленавтодора» вместе с общественным контролем — активистами регионального отделения «Общероссийского народного фронта» и жителями. Список дорог, запланированных к ремонту в 2022 году, доступен о ссылке.

В понедельник, 7 февраля, Александр Дрозденко по традиции опубликовал в соцсетях новые фотографии и пожелал всем успешной недели. В этот раз...

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».