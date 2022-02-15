Депутат Ольга Занко: Пора остановить кровопролитие на Донбассе

Как сообщает депутат Ольга Занко на своей странице во «ВКонтакте», в Государственной думе принято решение обратиться к президенту России по необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Мы обеспокоены тем, что происходит вокруг ДНР и ЛНР. Мы видим, что националисты на Украине готовы на любые провокации», – выразила мнение Ольга Занко

По мнению депутата, действующая власть в Украине проявляет нетерпимость к исторически сложившимся нормам и волеизъявлению областей. Также Ольга Занко напомнила, что на территории ДНР и ЛНР действуют единомышленники «Волонтеров Победы».

«Пора остановить кровопролитие на Донбассе», – резюмирует Ольга Занко