Депутат Ольга Занко: Пора остановить кровопролитие на Донбассе

Как сообщает депутат Ольга Занко на своей странице во «ВКонтакте», в Государственной думе принято решение обратиться к президенту России по необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Мы обеспокоены тем, что происходит вокруг ДНР и ЛНР. Мы видим, что националисты на Украине готовы на любые провокации», – выразила мнение Ольга Занко
По мнению депутата, действующая власть в Украине проявляет нетерпимость к исторически сложившимся нормам и волеизъявлению областей. Также Ольга Занко напомнила, что на территории ДНР и ЛНР действуют единомышленники «Волонтеров Победы».
«Пора остановить кровопролитие на Донбассе», – резюмирует Ольга Занко
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