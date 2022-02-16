Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Петербурге достиг 100%. Об этом сообщил зампред комитета по здравоохранению Андрей Сарана со ссылкой на данные сайта Минздрава.

«Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту Министерства здравоохранения, мы достигли ста процентов. Там учитываются <…> переболевшие и люди, которые привиты», — сказал он.

По его словам, в городе сейчас вакцинировано более 3,14 млн человек, также привиты более 2,4 тысячи детей. В Петербурге работают 190 прививочных пунктов, из них 92 — оборудовано для детей, также насчитывается 50 передвижных пунктов.

А тем временем в Петербурге с 21 февраля смягчаются ряд коронавирусных ограничений. В частности, общепит, концертные залы, кинотеатры, катки могут работать до двух часов ночи.