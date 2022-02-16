Видео: певец из Индии снял романтичный клип в Выборге

Снятый в Выборге Ленобласти клип индийского исполнителя Rromeo посмотрели уже более 4 млн человек.

Видеоролик был снят на песню «Deewana» («Безумная любовь»). Локациями для любовной истории стали Часовая и Круглая башни, Крепостная улица, памятник Торгильсу Кнутссону. Клип снимался осенним солнечным днем.

Источник: youtube.com/Rromeo

Ленобласть часто становится местом для съемок различных фильмов и видеороликов. Так, певица Гречка сняла клип на дорогах региона. Группа ДДТ презентовала новый клип на песню «Тень на стене», съемки которого прошли на особо охраняемой природной территории «Колтушские высоты» . А группа IOWA выпустила новый клип, снятый в выборгской библиотеке Алвара Аалто..