В Петербурге сократились продажи популярного алкоголя

Автор: Александр Селиванов
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Тенденция продолжается уже 2 года.

По информации Клуба профессионалов алкогольного рынка, продажи вина и водки в Петербурге за прошлый год упали на 4% и 6% соответственно.

Отмечается, что такие результаты связаны с повышением акцизов.

Несмотря на предпочтение алкоголя в эконом-сегменте рентабельность бизнеса поддерживает премиальный алкоголь, заверили в Клубе.

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15.02.2022 120
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