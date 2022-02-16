В Петербурге сократились продажи популярного алкоголя

Тенденция продолжается уже 2 года.

По информации Клуба профессионалов алкогольного рынка, продажи вина и водки в Петербурге за прошлый год упали на 4% и 6% соответственно.

Отмечается, что такие результаты связаны с повышением акцизов.

Несмотря на предпочтение алкоголя в эконом-сегменте рентабельность бизнеса поддерживает премиальный алкоголь, заверили в Клубе.