В России планируют запретить продажу крепкого алкоголя в пластике

В России могут запретить производство крепкого алкоголя в пластиковых бутылках, сообщают «Известия».

15 февраля Госдума может принять законопроект, согласно которому предлагается штрафовать за производство и продажу алкоголя с содержанием более 28% этилового спирта в пластиковой упаковке. Известно, что правительство выступило в поддержку инициативы.

Исключением станет тара размером не более 50 мл, а также импортная алкогольная продукция.

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За нарушение должностным лицам придется заплатить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. Юридическим лицам — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией или без таковой.

А тем временем россияне стали чаще покупать крепкий алкоголь в больших бутылках.