Новое производство лакокрасочных материалов 2 млрд рублей открыли в Янино

В церемонии открытия нового холдинговой компании «Пигмент» производства принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Компания «Пигмент» перенесла свои производственные мощности из Петербурга в Ленобласть. Объем инвестиций в создание нового предприятия составил более 2 млрд рублей. На производстве создано 240 рабочих мест. Среди производимой продукции: лакокрасочные материалы и лаки, отвердители, судовые, антикоррозионные и специальные малотоннажные лакокрасочные материалы.
Напомним, что помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Агентство экономического развития Ленобласти сопровождает 335 инвестпроектов с объемом инвестиций в 3,2 трлн рублей. Совокупный инвестиционный портфель российских агентств – 9,4 трлн рублей. Таким образом, суммарный объем инвестиций Ленобласти составляет треть от общероссийского, а за 2020 год составил 458,1 млрд рублей.