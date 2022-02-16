Новое производство лакокрасочных материалов 2 млрд рублей открыли в Янино

Автор: Кира Нагорная
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В церемонии открытия нового холдинговой компании «Пигмент» производства принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Пигмент
Фото здесь и далее: lenobl.ru
«Для нас важно, что это новое современное производство сохраняет лучшие традиции завода «Пигмент» советского времени. Важно, что предприятие уже видит перспективы развития. Желаю успехов в Ленинградской области», ― отметил Александр Дрозденко.

Компания «Пигмент» перенесла свои производственные мощности из Петербурга в Ленобласть. Объем инвестиций в создание нового предприятия составил более 2 млрд рублей. На производстве создано 240 рабочих мест. Среди производимой продукции: лакокрасочные материалы и лаки, отвердители, судовые, антикоррозионные и специальные малотоннажные лакокрасочные материалы.

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Напомним, что помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Агентство экономического развития Ленобласти сопровождает 335 инвестпроектов с объемом инвестиций в 3,2 трлн рублей. Совокупный инвестиционный портфель российских агентств – 9,4 трлн рублей. Таким образом, суммарный объем инвестиций Ленобласти составляет треть от общероссийского, а за 2020 год составил 458,1 млрд рублей.

 

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