Новое производство лакокрасочных материалов 2 млрд рублей открыли в Янино

В церемонии открытия нового холдинговой компании «Пигмент» производства принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Для нас важно, что это новое современное производство сохраняет лучшие традиции завода «Пигмент» советского времени. Важно, что предприятие уже видит перспективы развития. Желаю успехов в Ленинградской области», ― отметил Александр Дрозденко.

Компания «Пигмент» перенесла свои производственные мощности из Петербурга в Ленобласть. Объем инвестиций в создание нового предприятия составил более 2 млрд рублей. На производстве создано 240 рабочих мест. Среди производимой продукции: лакокрасочные материалы и лаки, отвердители, судовые, антикоррозионные и специальные малотоннажные лакокрасочные материалы.

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Напомним, что помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Агентство экономического развития Ленобласти сопровождает 335 инвестпроектов с объемом инвестиций в 3,2 трлн рублей. Совокупный инвестиционный портфель российских агентств – 9,4 трлн рублей. Таким образом, суммарный объем инвестиций Ленобласти составляет треть от общероссийского, а за 2020 год составил 458,1 млрд рублей.