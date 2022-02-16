Видео: как водителя ловили на скорости 150 км/ч, но догнали только пулями в Ленобласти

Как сообщал ivbg.ru, 16 февраля около 10:00 на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области произошло преследование с участием наряда ДПС и автомобиля марки Toyota. Стали известны подробности и имя нарушителя с криминальным прошлым.

Погоня началась с лобового тарана синей Toyota Corolla служебной машины второго батальона ГИБДД на 85 километре «Скандинавии». Полицейские смогли увернуться от смертельного столкновения и, не переводя дыхания, сразу отравились в погоню.

Увидев преследователей, водитель иномарки прибавил скорость до 150 км/ч. Стрелять было нельзя – погоня шла по оживленной трассе. Однако вскоре преследователи въехали в зону ремонта, трафик поредел.

Был произведен предупредительный выстрел в воздух. Водитель Toyota Corolla его проигнорировал. Тогда полицейский открыл огонь по колесам. Водителя занесло, полицейские воспользовались этим и прижали иномарку у обочины.

Водителем оказался 41-летний Роман Ж. из Выборга.

Мужчина лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает 47news.ru, Находился в невменяемом состоянии. Алкогольного запаха нет, но от медосвидетельствования отказался. Ранее Роман Ж привлекался к ответственности за кражу, грабеж и наркотики.