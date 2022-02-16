Мишустин отметил небольшое снижение числа новых случаев коронавируса в России

В России фиксируется небольшое уменьшение количества новых случаев коронавируса, но он все равно активно распространяется. Об этом 16 февраля на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что российская система здравоохранения продолжает работать в крайне сложных условиях, а медицинские учреждения сохраняют максимально высокую степень готовности.
— Несмотря на небольшое снижение заболеваемости, инфекция продолжает распространяться. Для пациентов с COVID-19 по всей стране развернуто более 220 тыс. коек. К сожалению, в стационарах на лечении много детей. Это одна из особенностей «омикрона», — заявил глава кабмина.
В то же время Мишустин подчеркнул, что большое значение имеет охват населения РФ тестированием на наличие коронавируса. По его словам, ежедневно в стране проводятся около 700 тестов на 100 тыс. человек.
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— Это даже выше рекомендованного уровня. Такая диагностика позволяет оперативно выявлять вирус и быстрее помогать заболевшим, — добавил премьер и призвал не снижать объемы тестов.