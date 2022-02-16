Госжилнадзор провел семь проверок УК в Выборгском районе

В ответ на многочисленные обращения ленинградцев Комитет Госжилнадзора провел семь внеплановых выездных проверок управляющей организации ООО «СЖКХ».

При осмотре многоквартирных домов в Светогорске и Лесогорском Выборгского района зафиксированы нарушения лицензионных требований жилищного законодательства.

Ранее сотрудники комитета рассмотрели три дела о привлечении к административной ответственности другой управляющей организации, работающей в Выборгском районе. Причина – ненадлежащее исполнение обязанностей по управлению многоквартирными домами.