Госжилнадзор провел семь проверок УК в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
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В ответ на многочисленные обращения ленинградцев Комитет Госжилнадзора провел семь внеплановых выездных проверок управляющей организации ООО «СЖКХ».  

При осмотре многоквартирных домов в Светогорске и Лесогорском Выборгского района зафиксированы нарушения лицензионных требований жилищного законодательства.

Ранее сотрудники комитета рассмотрели три дела о привлечении к административной ответственности другой управляющей организации, работающей в Выборгском районе. Причина – ненадлежащее исполнение обязанностей по управлению многоквартирными домами.

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