Роботы-курьеры в Мурино «захватывают» автомобильные дороги

Жителей Мурино продолжают забавлять роботы-курьеры, колесящие по дорогам города.

Очередного доставщика на колесах запечатлели на кадрах в Мурино. В этот раз робот-курьер решил сократить путь до клиента и поехал по проезжей части, тормозя автомобилистов.

Судя по всему, роботы не особо церемонятся при перемещении по городу. Прохожие и машины препятствием для них не являются, чего нельзя сказать о снежных сугробах. Так, буквально пару недель назад нечищеные от снега дороги стали проблемой для андроидов на колесах. Помогать ему пришлось ребятишкам.