Петербургские бобры отметили 14 февраля парой поваленных деревьев — фото

Брачные игры грызунов и их последствия попали в объектив камеры петербургского зооблогера Павла Глазкова.
Ко Дню всех влюбленных решили присоединиться и бобры, обитающие на реке Оккервиль в Петербурге. Понаблюдать за семейной жизнью грызунов решил известный зооблогер Павел Глазков.
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Сначала пара взрослых бобров устроила себе романтический ужин из веток осины, которую накануне ночью они предусмотрительно повалили. А затем перешли к более интересным занятиям. Судя по наблюдениям блогера, через три месяца в здешней семье бобров ожидается пополнение.
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