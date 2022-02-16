Петербургские бобры отметили 14 февраля парой поваленных деревьев — фото

Брачные игры грызунов и их последствия попали в объектив камеры петербургского зооблогера Павла Глазкова.

Ко Дню всех влюбленных решили присоединиться и бобры, обитающие на реке Оккервиль в Петербурге. Понаблюдать за семейной жизнью грызунов решил известный зооблогер Павел Глазков.

Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Сначала пара взрослых бобров устроила себе романтический ужин из веток осины, которую накануне ночью они предусмотрительно повалили. А затем перешли к более интересным занятиям. Судя по наблюдениям блогера, через три месяца в здешней семье бобров ожидается пополнение.