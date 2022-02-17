Видео: упавшие с крыши льдины повредили несколько машин в центре Петербурга

В Петербурге продолжают падать сосульки и ледяные глыбы с крыш и фасадов зданий.

Уличные камеры видеонаблюдения на Марата сняли очередную упавшую с крыши глыбу льда. На этот раз обошлось без пострадавших, люди успели вовремя отреагировать и отскочить. Повреждения получили только две припаркованные машины.

Источник: Мэш на Мойке, ВК

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в Петербурге за месяц от гололеда и падения наледи пострадали более 3 тысяч человек, в том числе 141 ребенок. Только на этой неделе глыба льда упала на дворника в Петербурге и на рабочего на территории бумажной фабрики в Коммунаре. Оба мужчины погибли на месте. А накануне в Луге сошедший с крыши снег снес балкон.