Жителям Приозерска тяжело передвигаться по дворам из-за растаявшего снега

Автор: Александр Селиванов
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По одному из дворов города невозможно передвигаться без сапог.

Жителям Приозерска тяжело передвигаться по дворам из-за растаявшего снега Приозерск, ЛенобластьИсточник: vk.com/prio_info
Жителям Приозерска тяжело передвигаться по дворам из-за растаявшего снега Приозерск, ЛенобластьИсточник: vk.com/prio_info

По информации сообщества ПРИОЗЕРСК ~ ИНФО, местные жители одного из дворов жалуются на качество уборки снега, которое не меняется каждый год.

В свою очередь мнение комментаторов разделились. Некоторые предлагают взять лопаты и самим убрать снег, а вторые утверждают, что этим должны заниматься коммунальщики.

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