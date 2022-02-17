Жителям Приозерска тяжело передвигаться по дворам из-за растаявшего снега

По одному из дворов города невозможно передвигаться без сапог.
Источник: vk.com/prio_info
Источник: vk.com/prio_info
По информации сообщества ПРИОЗЕРСК ~ ИНФО, местные жители одного из дворов жалуются на качество уборки снега, которое не меняется каждый год.
В свою очередь мнение комментаторов разделились. Некоторые предлагают взять лопаты и самим убрать снег, а вторые утверждают, что этим должны заниматься коммунальщики.
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