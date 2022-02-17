Жителям Приозерска тяжело передвигаться по дворам из-за растаявшего снега

По одному из дворов города невозможно передвигаться без сапог.

Источник: vk.com/prio_info Источник: vk.com/prio_info

По информации сообщества ПРИОЗЕРСК ~ ИНФО, местные жители одного из дворов жалуются на качество уборки снега, которое не меняется каждый год.

В свою очередь мнение комментаторов разделились. Некоторые предлагают взять лопаты и самим убрать снег, а вторые утверждают, что этим должны заниматься коммунальщики.