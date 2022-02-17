Жители Петербурга и Ленобласти сдали в переработку порядка 13 тысяч елок

Автор: Гузель Галимова
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Подведены итоги акции «Елки, палки и щепа», которая проходила в 14 районах Петербурга и в двух районах Ленобласти.

Всего в переработку сдали порядка 13 тысяч елок. Из них 8 тысяч принесли в пункты сбора сами жители двух регионов, еще 5 тысяч — остались нераспроданными. Акция продлится до 31 января включительно. В прошлом году удалось собрать лишь 6 тысяч деревьев.

Елки и пихты измельчили в щепу или передали на вторичное использование. Всего получилось около 300 кубометров щепы, ее отправили в питомники, приюты и конюшни на подстилку и корм.

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