Жители Петербурга и Ленобласти сдали в переработку порядка 13 тысяч елок

Подведены итоги акции «Елки, палки и щепа», которая проходила в 14 районах Петербурга и в двух районах Ленобласти.

Всего в переработку сдали порядка 13 тысяч елок. Из них 8 тысяч принесли в пункты сбора сами жители двух регионов, еще 5 тысяч — остались нераспроданными. Акция продлится до 31 января включительно. В прошлом году удалось собрать лишь 6 тысяч деревьев.

Елки и пихты измельчили в щепу или передали на вторичное использование. Всего получилось около 300 кубометров щепы, ее отправили в питомники, приюты и конюшни на подстилку и корм.