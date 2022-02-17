Дзюдоистка из Всеволожского района стала бронзовым призером на Всероссийских соревнованиях

В Москве завершились Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин памяти Заслуженного тренера России Ю.А. Зайцева. Спортсмены из Ленобласти показали высокие результаты.

Так, Анастасии Плаховой завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 78 килограммов. Четвертое место в своей весовой категории досталось Дарье Баштыревой.

В десятку лучших спортсменов среди мужчин вошел всеволожский дзюдоист Александр Гараджа. Он провел пять поединков.

Всего в соревнованиях приняли участие 265 спортсменов из 31 региона России. В скором времени дзюдоисты отправятся на первенство Северо-западного федерального округа.