Дзюдоистка из Всеволожского района стала бронзовым призером на Всероссийских соревнованиях

В Москве завершились Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин памяти Заслуженного тренера России Ю.А. Зайцева. Спортсмены из Ленобласти показали высокие результаты.
Так, Анастасии Плаховой завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 78 килограммов. Четвертое место в своей весовой категории досталось Дарье Баштыревой.
В десятку лучших спортсменов среди мужчин вошел всеволожский дзюдоист Александр Гараджа. Он провел пять поединков.
Всего в соревнованиях приняли участие 265 спортсменов из 31 региона России. В скором времени дзюдоисты отправятся на первенство Северо-западного федерального округа.
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