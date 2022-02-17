Мошенники за две недели заработали на доверчивых пенсионерах Петербурга почти 300 тысяч рублей

Четверо приезжих из Челябинска, среди которых затесалась 25-летняя девушка, заработали на «сделках» с пенсионерами порядка 300 тысяч рублей.

Как стало известно администрации паблика Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, мошенники орудовали в разных районах города, подыскивая потенциальных жертв. За прошедшую половину февраля ими стали четверо пенсионерок.

Фото: группа в ВК "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Фото: группа в ВК "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Фото: группа в ВК "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Каждой из них квартет предлагал приобрести фильтры для воды, значительно завышая из стоимость. В итоге за неполный месяц они получили порядка 300 тысяч рублей, обманывая пожилых людей.

Во вторник, 15 февраля, их сумели задержать. Все четверо находятся в изоляторе временного содержания. Полиция выясняет, могут ли быть причастны мошенники и к другим подобным преступлениям.