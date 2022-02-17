Мошенники за две недели заработали на доверчивых пенсионерах Петербурга почти 300 тысяч рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Четверо приезжих из Челябинска, среди которых затесалась 25-летняя девушка, заработали на «сделках» с пенсионерами порядка 300 тысяч рублей.

Как стало известно администрации паблика Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, мошенники орудовали в разных районах города, подыскивая потенциальных жертв. За прошедшую половину февраля ими стали четверо пенсионерок.

Мошенники за две недели заработали на доверчивых пенсионерах Петербурга почти 300 тысяч рублей Петербург, обман пенсионеров, мошенникиФото: группа в ВК "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Мошенники за две недели заработали на доверчивых пенсионерах Петербурга почти 300 тысяч рублей Петербург, обман пенсионеров, мошенникиФото: группа в ВК "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Мошенники за две недели заработали на доверчивых пенсионерах Петербурга почти 300 тысяч рублей Петербург, обман пенсионеров, мошенникиФото: группа в ВК "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Каждой из них квартет предлагал приобрести фильтры для воды, значительно завышая из стоимость. В итоге за неполный месяц они получили порядка 300 тысяч рублей, обманывая пожилых людей.

Во вторник, 15 февраля, их сумели задержать. Все четверо находятся в изоляторе временного содержания. Полиция выясняет, могут ли быть причастны мошенники и к другим подобным преступлениям.

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Мошенники за две недели заработали на доверчивых пенсионерах Петербурга почти 300 тысяч рублей Петербург, обман пенсионеров, мошенники
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