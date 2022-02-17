Россияне не покупают во второй раз машины Mitsubishi, Nissan, Peugeot и Porsche

Автор: Александр Селиванов
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Российские эксперты провели анализ, в ходе которого выяснили, какие автомобили автолюбители не покупают во второй раз.

Исследование провел портал Авто.ру. Выяснилось, что от автомобилей марки Mitsubishi, Nissan, Peugeot и Porsche граждане отказываются чаще всего в пользу других брендов. Основная причина — рост цен на модели этих производителей и их дефицит.

Что же касается самых преданных своим машинам покупателей, то ими может похвастаться BMW. Именно владельцы этой марки чаще всего снова возвращаются к своему любимому бренду. В лидерах также Hyundai и Kia

На вторичном рынке наибольшей преданностью отличаются владельцы всё того же BMW, а также LADA и Mercedes-Benz.

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17.02.2022 114
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