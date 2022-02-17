В Роспотребнадзоре назвали еще одно последствие омикрона

Эксперты выяснили, что хоть омикрон-штамм и протекает легче, чем остальные штаммы ковида, впоследствии он оказывает такое же разрушительное действие, как и другие разновидности вируса.

Об этом член-корреспондент РАН Александр Горелов поделился с РИА Новости 17 февраля.

Так, по словам эксперта, последствия перенесенного омикрона могут быть также серьёзными, как и от других штаммов коронавируса.

Само течение заболевания может протекать легче, чем раньше, но при этом отмечаются те же последствия, с которыми мы сталкиваемся все два года эпидемии», — сказал Горелов.

Член-корреспондент РАН уточнил и причину, по которой это происходит.

Причина уже понятна — ключевой генетический фактор заключается в том, что вирус «садится» на рецепторы всех органов и систем, и соответственно, вызывает поражения и сосудистой системы, и внутренних органов. Проще говоря, где тонко, там и рвется — после инфекции могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, а также манифестировать новые патологии, — добавил эксперт.