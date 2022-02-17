Жители Всеволожска могут узнать результаты тестов на ковид в режиме онлайн

Для этого потребуется только номер ОМС и СНИЛС.
Как передает Online47 17 февраля со ссылкой на пресс-службу Комздрава, пациенты Всеволожской больницы смогут получить результаты ПЦР-теста в электронном режиме. Данная услуга теперь предоставляется на сайте медучреждения.
Для этого необходимо нажать на «получить результат ПЦР-теста», ввести номер полиса ОМС и СНИЛС. Результаты ПЦР-тестирования отобразятся в электронной карте пациента.
Кроме того, на этом же сайте местные жители могут вызвать врача на дом или оформить больничный.
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