Жители Всеволожска могут узнать результаты тестов на ковид в режиме онлайн

Для этого потребуется только номер ОМС и СНИЛС.

Как передает Online47 17 февраля со ссылкой на пресс-службу Комздрава, пациенты Всеволожской больницы смогут получить результаты ПЦР-теста в электронном режиме. Данная услуга теперь предоставляется на сайте медучреждения.

Для этого необходимо нажать на «получить результат ПЦР-теста», ввести номер полиса ОМС и СНИЛС. Результаты ПЦР-тестирования отобразятся в электронной карте пациента.

Кроме того, на этом же сайте местные жители могут вызвать врача на дом или оформить больничный.