Для нуждающихся в помощи жителей Выборгского района действует горячая линия

В Выборгском районе Ленобласти организована работа «горячей линии» по оказанию социально-бытовой помощи на дому жителям.

Об этом напомнили на сайте администрации Выборгского района 17 февраля.

Доставка продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости будут осуществлять гражданам, в том числе пожилого возраста (65 лет и старше), не признанными нуждающимися в социальном обслуживании. Доставка товаров гражданам осуществляется добровольцами волонтерского движения #МЫ ВМЕСТЕ.

В Выборгском районе «горячая линия» создана на базе двух организаций социального обслуживания:

ЛОГБУ «Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения «Добро пожаловать!» г. Светогорска, телефон: 8 (81378) 6-06-80 ;

; ЛОГБУ «Выборгский комплексный центр социального обслуживания населения» г. Выборга, телефон: 8 (81378) 3-79-07.