Петербуржцы помогли подруге избить собутыльника молотком для мяса. Их отправили в колонию, а одного – еще и к психиатру

Фрунзенский районный суд вынес решение по делу двоих жителей Санкт-Петербурга, которые помогли знакомой расправиться с собутыльником с помощью отвертки и молотка для отбивания мяса.

Следствие установило, что летом 2020 года компания распивала алкогольные напитки в доме № 15 на улице Белы Куна. Женщина по имени Ирина начала избивать собутыльника отверткой. Свидетели Денис К. и Анна Я. решили ей помочь.

При этом они руководствовались «ложно понимаемыми чувствами долга и дружбы», полагая, что жертва вела себя аморально и ее нужно наказать. Мужчину избили руками, ногами, отверткой и молотком для отбивания мяса.

Затем они оставили его на лестничной клетке, вернулись в квартиру и продолжили выпивать. Решением суда, Анну Я. приговорили к 2 годам 3 месяцам в колонии общего режима. А Дениса К. – к 1,5 года колонии строгого режима и принудительному лечению у психиатра.