В Ленобласти обновят ограничения по COVID-19 с 21 февраля

Согласно постановлению правительства Ленинградской области, с 21 февраля в регионе ослабляются ограничения по COVID-19.
Предприятия общепита и досуга, в том числе и ночные клубы, смогут работать до 02:00. В предыдущей редакции ограничений они должны были закрываться в 23:00.
Требования к заполняемости залов сохраняются – 50% посадочных мест в районах красной и желтой эпидемиологических зон должны быть свободны. Посетители должны иметь при себе документы о полном курсе вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании за последний год, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов.
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30.10.2021 1971