Прокуратура проверит обвал здания «Красного треугольника», при котором пострадала девушка

Под бетонными завалами на «Красном треугольнике» оказалась молодая девушка.

Ведомство оперативно отреагировало на происшествие на набережной Обводного канала. Оно проверит соблюдение законодательства об использовании государственного имущества и об охране объектов культурного наследия в деятельности ответственных должностных лиц, передает Мойка78 со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: скриншот видео с tg-канала Mash на Мойке Фото: скриншот видео с tg-канала Mash на Мойке Фото: скриншот видео с tg-канала Mash на Мойке

Напомним, обрушение части 3-этажного здания бывшего завода «Красный треугольник» произошло вечером, 17 февраля. Видео с места происшествия мы публиковали ранее.

Как сообщал ivbg.ru, вся округа оказалась завалена глыбами бетона с торчащей арматурой. Также из-за обвала части здания упало дерево. На место ЧП прибыло множество экстренных служб. Обстоятельства происшествия выясняются.