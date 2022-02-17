В Ленобласти создадут новую модель работы скорой и неотложной помощи

Соответствующая инициатива была принята на заседании оргштаба по проектному управлению в Ленинградской области во главе с губернатором региона Александром Дрозденко.

Об этом в четверг, 17 февраля, рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти.

Как заявил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, в регионе будет создана принципиально новая модель, при которой скорая помощь будет дополнена многоступенчатой службой неотложной помощи.

«Это даст возможность получить медицинскую помощь как при вызове бригады неотложной помощи на дом, так и при самостоятельном обращении в поликлиники и приемные отделения. Таким образом, пациенты смогут решить большое количество проблем, в том числе не требующих госпитализации», — подчеркнул он.

Кроме того, проект предусматривает дополнительное строительство современной центральной станции скорой медицинской помощи и подстанций, а также ремонт существующих подразделений скорой и неотложной помощи.