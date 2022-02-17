Стало известно состояние пострадавшей при обвале здания «Красного треугольника»

Автор: Анастасия Щербакова
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Предварительно известно, что 53-летняя женщина получила множественные переломы. Очевидцы сперва считали, что она мертва, поскольку медики поместили ее в черный мешок.

Об этом вечером, 17 февраля, пишет Фонтанка. По данным издания, пострадавшая получила перелом плеча, сотрясение мозга и повреждение грудной клетки. Ее госпитализировали в горбольницу на Костюшко.

Когда ее забирала скорая помощь, женщина была в сознании. Однако прохожие посчитали ее мертвой, поскольку она находилась в черном мешке.

При мне вытащили человека без обуви и положили в скорую, завернув полиэтиленом, — свидетель случившегося.
Стало известно состояние пострадавшей при обвале здания "Красного треугольника" пострадал человек, Петербург, обвал здания, видео, "Красный треугольник"Фото: скриншот видео с tg-канала Mash на Мойке
Стало известно состояние пострадавшей при обвале здания "Красного треугольника" пострадал человек, Петербург, обвал здания, видео, "Красный треугольник"Фото: скриншот видео с tg-канала Mash на Мойке
Стало известно состояние пострадавшей при обвале здания "Красного треугольника" пострадал человек, Петербург, обвал здания, видео, "Красный треугольник"Фото: скриншот видео с tg-канала Mash на Мойке

Напомним, обрушение части 3-этажного здания бывшего завода «Красный треугольник» произошло вечером, 17 февраля. Видео с места происшествия мы публиковали ранее.

Как сообщал ivbg.ru, вся округа оказалась завалена глыбами бетона с торчащей арматурой. Также из-за обвала части здания упало дерево. На место ЧП прибыло множество экстренных служб. Обстоятельства происшествия выясняются.

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