Ленинградская область развивает сотрудничество с Республикой Беларусь

Делегация от Ленинградской области 17 февраля находится с рабочим визитом в Республике Беларусь.

В составе делегации — представители органов исполнительной и муниципальной власти региона, руководители хозяйствующих субъектов, реализующих совместные проекты с Республикой Беларусь.

Визит осуществляется в рамках реализации Соглашения между Правительством Ленинградской области и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.

17 февраля состоялась встреча делегации с Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Н.Снопковым. В ходе встречи обсуждались перспективы развития торгово-экономических связей Ленинградской области и Республики Беларусь.

В ходе встречи Олег Малащенко, являющийся руководителем рабочей группы по реализации Соглашения о сотрудничестве Ленинградской области с Республикой Беларусь, обозначил основные направления взаимодействия:

Республика Беларусь – ключевой партнер Ленинградской области на пространстве Содружества Независимых Государств, наше сотрудничество проверено временем. Традиционно одним из основных направлений взаимодействия является сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса, и наша задача – укрепление и развитие его по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, – подчеркнул Олег Малащенко.

Было отмечено, что продолжается перевалка белорусских грузов через порты Ленинградской области. Область также заинтересована в ознакомлении с производственным циклом и логистической схемой работы «Брестского мусороперерабатывающего завода», установке на территории региона современных модульных станций очистки питьевой воды белорусского производства, проведении испытаний белорусской сельскохозяйственной техники.

Олег Малащенко подчеркнул, что большое значение придается сотрудничеству в гуманитарной сфере. Администрация Ленинградской области взаимодействует с Постоянным Комитетом Союзного государства по вопросу оздоровления ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, реализуется программа обмена учащимися старших классов Ленинградской области и Республики Беларусь. Традиционно хозяйствующие субъекты сторон принимают участие в национальных выставках и тематических ярмарках.

Как Вы знаете, мы настроены на практический подход, направленный на развитие прямых контактов между предпринимателями Ленинградской области и Республики Беларусь, которые будут содействовать не только укреплению бизнес-контактов, сближению наших позиций по многим вопросам, но и дадут старт новым совместным проектам, – отметил Олег Малащенко.

В ходе встречи делегацию Республики Беларусь официально пригласили принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 95-летию образования Ленинградской области, и посетить Аграрную неделю в июле 2022 года в Ленинградской области. По итогу встречи было решено провести юбилейное X совместное заседание рабочей группы по развитию сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь в первом полугодии 2022 года в г.Минск.

В первый день визита делегация посетила ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», ознакомилась с современным производством по глубокой переработке зерна для получения сбалансированных комбикормов и премиксов, базовыми характеристиками и образцами белорусских кормов в целях их тестирования в рыбоводных хозяйствах Ленинградской области.

С особым вниманием делегаты осмотрели производственные площадки машиностроительной компании ОАО «Амкодор». В 2021 году холдинг «Амкодор» и Ленинградская область подписали соглашение о строительстве на территории Гатчинского района Ленинградской области завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также центра по продаже и сервисному сопровождению.