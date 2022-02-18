На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 22-52 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала.

км 96,84,80,79,75,74,41,22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 131-139 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 480-500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 111-120 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 10-30 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка обочин автогрейдером.

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А-181 «Скандинавия»:

км 51+415 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 9.02 по 23:00 22.02.22, ремонт деформационного шва;

ТрР км 51 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения;

км 125-126; 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 158-159 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов от шумозащитных экранов;

подъезд к г. Выборг № 2 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 24:00 до 24:00, очистка тротуаров от снега, очистка островков безопасности, уборка снежных валов от СБО.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;

км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером;

км 0-15 ограничение скорости в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров и уборка снежных валов.

А-121 «Сортавала»: