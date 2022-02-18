На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 22-52 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала.
- км 96,84,80,79,75,74,41,22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 131-139 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 480-500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 111-120 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 10-30 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка обочин автогрейдером.
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16.02.2022 175
А-181 «Скандинавия»:
- км 51+415 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 9.02 по 23:00 22.02.22, ремонт деформационного шва;
- ТрР км 51 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов из-под барьерного ограждения;
- км 125-126; 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 158-159 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов от шумозащитных экранов;
- подъезд к г. Выборг № 2 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 24:00 до 24:00, очистка тротуаров от снега, очистка островков безопасности, уборка снежных валов от СБО.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером;
- км 0-15 ограничение скорости в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров и уборка снежных валов.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков от снега и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка СБО от снега вручную;
- км 27-50 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 09:00 до 19:00, механизированная очистка светоотражающих элементов;
- км 37-27 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 09:00 до 19:00, механизированная очистка светоотражающих элементов;
- км 72-74 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров, вывоз снега;
- км 74-77 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.