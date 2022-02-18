В Ленобласти до конца года отремонтируют 170 километров федеральных трасс

В Ленобласти в 2022 году отремонтируют 170 километров федеральных трасс, а также сделают выборочный ремонт отдельных участков Кольцевой автодороги Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ремонт затронет трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском и Приозерском районах, Р-23 в Лужском районе, А-114 на 13-километровом обходе Пикалево, а также Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе области, недалеко от границы с Карелией. Продолжится масштабная реконструкция дороги А-181 «Скандинавия».

На КАД выборочно по полосам в апреле-мае будет выполнено устройство слоев износа в районе Мурино и Кудрово, а большая часть работ пройдет на юго-западе магистрали. Кроме того, в этом году будет заменено семь швов по внутреннему и внешнему кольцу от пересечения с Московским до пересечения с Рябовским шоссе.

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Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.