Гатчинский район станет пилотной территорией для реализации проекта энергосбережения

Проект сконцентрирует современные энергосберегающие технологии на объектах бюджетной сферы и позволит усилить контроль

«Сегодня мы видим укрепление государственной политики по декарбонизации, увеличение присутствия «зеленой» повестки, что напрямую подчеркивает важность пересмотра организации работы по энергосбережению. Ленинградская область — в лидерах по этому направлению», — отметил директор Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленобласти Павел Дудкевич.

Специалистами Центра энергосбережения в 2021 году обследованы и определены 73 объекта в Гатчинском районе, где предстоит провести замену внутреннего освещения и установку приборов учета. Экономия средств после реализации проекта составит до 70 миллионов рублей ежегодно. В 2022 году мероприятия планируется вести за счет внебюджетных средств. На 2023 год предусмотрено бюджетное финансирование.

Энергоэффективность — рациональное использование энергетических ресурсов, использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на производстве.

Отметим, что самыми энергоэффективными районами в регионе по итогам 2019 года стали Лодейнопольский и Тихвинский, в 2018 году — Киришский, Приозерский и Лужский районы, а сама Ленобласть заняла пятую строчку всероссийского рейтинга энергоэффективности в бюджетной сфере и ЖКХ. По итогам 2017 года регион впервые попал в пятерку в общероссийском рейтинге энергоэффективности