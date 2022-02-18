Движение по трассе А-114 в Бокситогорском районе полностью перекрыли из-за остановки поезда

В пятницу, 18 февраля, на 410-м километре трассы А-114 в Бокситогорском районе Ленобласти полностью перекрыли движение транспорта.
По предварительной информации, на пересечении автодороги и железнодорожных путей произошла аварийная остановка поезда. Объезд перекрытого участка возможен по региональной дороге «Галично – Харчевни».
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