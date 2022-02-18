Движение по трассе А-114 в Бокситогорском районе полностью перекрыли из-за остановки поезда

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В пятницу, 18 февраля, на 410-м километре трассы А-114 в Бокситогорском районе Ленобласти полностью перекрыли движение транспорта.

По предварительной информации, на пересечении автодороги и железнодорожных путей произошла аварийная остановка поезда. Объезд перекрытого участка возможен по региональной дороге «Галично – Харчевни».

photo_2022-02-18_11-16-40-1024x768
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Вам будет интересно
Движение по трассе А-114 в Бокситогорском районе полностью перекрыли из-за остановки поезда поезд, Ленобласть, Бокситогорский район
Иномарку едва не смяло в "гармошку" двумя фурами на платной трассе в Ленобласти - видео
Момент жуткого ДТП на трассе "Петербург-Москва" попал на видео. От трагических последствий водителя иномарки спас случай. Видео столкновения большегрузов на 277-м...
17.02.2022 200
Автор