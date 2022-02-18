Водитель легковушки погиб после лобового столкновения с микроавтобусом под Подпорожьем

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло днем 17 февраля на 60 километре трассы А-215 «Лодейное Поле — Вытегра – Наволок» в Подпорожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 41-летний водитель Renault Symbol по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом «УАЗ» под управлением 39-летнего жителя Подпорожья.

Водитель легковушки от полученных травм скончался на. месте ДТП. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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17.02.2022 161
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