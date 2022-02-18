Электричка «Петербург-Свирь» будет делать дополнительную остановку

С 24 февраля пригородные поезда, курсирующие между Петербургом и станцией Свирь в Подпорожском районе Ленобласти, будут делать дополнительную остановку останавливаться на платформе Апраксин.

Как сообщили в пресс-службе ОАО СЗППК, выезжать поезд будет со станции Свирь в 04.45. На платформе Апраксин он сделает минутную остановку в 09.23, а Ладожском вокзале в Петербурге будет уже в 10.45.

С более подробным расписанием можно ознакомится на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Напоминаем, с нового года на территории Ленобласти выросли тарифы на проезд пассажиров в пригородных поездах. А также выросли штрафы за безбилетный проезд на электричках.