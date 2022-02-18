Путешествие петербурженки в Финляндию обернется для нее делом о контрабанде наркотиков

Таможенники Пулково нашли у девушки, вернувшейся из Финляндии, 4 грамма запрещенной травы.

Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба СЗТУ.

Фото: пресс-служба СЗТУ Фото: пресс-служба СЗТУ

Как передает ведомство, девушка, прибывшая рейсом «Хельсинки – Санкт-Петербург», для прохождения таможенного контроля выбрала «зеленый» коридор, заяви, что у нее нет товаров, подлежащих декларированию.

В ходе досмотра в ее багаже сотрудники таможни Пулково нашли емкости с содержимым растительного происхождения, а также лист растения. Экспресс-анализ показал положительный результат на наркотическое средство – марихуану. Общий вес всего обнаруженного вещества превысил четыре грамма.

В действиях девушки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотического средства).