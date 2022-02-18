Депутаты Ленобласти помогут муниципалам с ликвидацией свалок

Депутаты обсудили вопрос об участии органов местного самоуправления в мероприятиях в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» и актуальных вопросах реализации мероприятий в 2022 году».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, заместитель председателя регионального комитета по обращению с отходами Ирина Чуркина проинформировала участников заседания Совета представительных органов муниципальных образований о том, что сделано Комитетом в рамках подпрограммы «Обращение с отходами» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

Она отметила, что Комитетом инициирована программа поддержки органов местного самоуправления на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении их полномочий по: созданию мест накопления твердых коммунальных отходов, по ликвидации несанкционированных свалок, оснащению мест накопления ТКО емкостями для раздельного накопления.

По состоянию на 1 января 2022 года на территории 68 муниципальных образований Ленинградской области построено 830 контейнерных площадок; на территории 21 муниципального образования ликвидировано 70 свалок; муниципальными образованиями закуплено 2737 контейнеров. Выступающая познакомила участников заседания с запланированными Комитетом в 2022 году проектными мероприятиями государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области».

С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заместитель председателя комитета государственного заказа Ленинградской области Александр Крюк проинформировал муниципалов об изменениях в законодательстве о контрактной системе, о действующем оптимизационном пакете.

Первый заместитель руководителя аппарата Законодательного собрания Ленинградской области — начальник правового управления Денис Малкин рассказал участникам заседания о том, как реализовать право законодательной инициативы несколькими субъектами права законодательной инициативы.

Так, 14 февраля на заседании постоянной комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике было принято решение о внесении изменения в статью 40 Регламента Законодательного собрания. Изменения касаются определения порядка внесения проектов областных и федеральных законов в парламент Ленинградской области несколькими субъектами права законодательной инициативы.

«Данные изменения особенно актуальны сегодня в связи с предстоящей реформой МСУ и поэтапным изменением областного законодательства. Муниципалам предоставлены возможности для большей законотворческой активности. Сегодня муниципальные Советы депутатов вносят порядка 5 процентов от общего числа инициатив. Представительные органы местного самоуправления не пользуются своим правом, а ведь это дает возможности для изменения областного законодательства в своих интересах. Внесение поправок не требует скрупулезной работы над созданием закона. Нужно просто его изучить и предложить варианты его совершенствования. А это по силам любому муниципальному представительному органу. Изменения в Регламент, касающиеся соинициативы, помогут совместно с областным парламентом совершенствовать областное законодательство», — подчеркнул Денис Малкин.

Начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области Анастасия Аносова рассказала об актуальных вопросах представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2022 году лицами, замещающими муниципальные должности, с учетом изменений законодательства.

Очередные заседания Совета представительных органов муниципальных образований Ленинградской области пройдут в июне, октябре и декабре 2022 года.