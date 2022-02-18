Депутаты Ленобласти помогут муниципалам с ликвидацией свалок

Депутаты обсудили вопрос об участии органов местного самоуправления в мероприятиях в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» и актуальных вопросах реализации мероприятий в 2022 году».
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, заместитель председателя регионального комитета по обращению с отходами Ирина Чуркина проинформировала участников заседания Совета представительных органов муниципальных образований о том, что сделано Комитетом в рамках подпрограммы «Обращение с отходами» государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области».
Она отметила, что Комитетом инициирована программа поддержки органов местного самоуправления на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении их полномочий по: созданию мест накопления твердых коммунальных отходов, по ликвидации несанкционированных свалок, оснащению мест накопления ТКО емкостями для раздельного накопления.
По состоянию на 1 января 2022 года на территории 68 муниципальных образований Ленинградской области построено 830 контейнерных площадок; на территории 21 муниципального образования ликвидировано 70 свалок; муниципальными образованиями закуплено 2737 контейнеров. Выступающая познакомила участников заседания с запланированными Комитетом в 2022 году проектными мероприятиями государственной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области».
С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заместитель председателя комитета государственного заказа Ленинградской области Александр Крюк проинформировал муниципалов об изменениях в законодательстве о контрактной системе, о действующем оптимизационном пакете.
Первый заместитель руководителя аппарата Законодательного собрания Ленинградской области — начальник правового управления Денис Малкин рассказал участникам заседания о том, как реализовать право законодательной инициативы несколькими субъектами права законодательной инициативы.
Так, 14 февраля на заседании постоянной комиссии по законодательству, регламенту и депутатской этике было принято решение о внесении изменения в статью 40 Регламента Законодательного собрания. Изменения касаются определения порядка внесения проектов областных и федеральных законов в парламент Ленинградской области несколькими субъектами права законодательной инициативы.
Начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области Анастасия Аносова рассказала об актуальных вопросах представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2022 году лицами, замещающими муниципальные должности, с учетом изменений законодательства.
Очередные заседания Совета представительных органов муниципальных образований Ленинградской области пройдут в июне, октябре и декабре 2022 года.