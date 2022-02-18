Суд оправдал в умышленном убийстве петербурженку, зарезавшую брата

Юлию Б. задержали в сентябре 2020 года в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. Там проходило семейное торжество в честь 33-летия женщины, финалом которого стала ссора именинницы с одним из шести братьев.

Женщина ударила 31-летнего брата в грудь ножом. Кроме того, на его теле нашли многочисленные следы от ее ногтей. Мужчина умер на месте.

Вину в убийстве Юлия Б. не признавала. По ее словам, брат избивал ее, она просила прекратить, а потом взяла нож и выставила его перед собой, пытаясь напугать. Он налетел на лезвие.

Следствие вменило женщине умышленное убийство (105 УК РФ) на почве личных неприязненных отношений. Суд переквалифицировал обвинение на статью 108 УК РФ о превышении самообороны, назначил 6 месяцев исправительных работ, учел время под стражей и освободил прямо в зале заседания.