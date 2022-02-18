Россия выходит в финал Олимпиады по итогам хоккейного матча со Швецией

Автор: Анастасия Щербакова
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Российские спортсмены выиграли у команды Швеции со счетом 2:1. Теперь наши хоккеисты встретятся в финале с Финляндией.

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Фото: tg-канал «Чемпионат» 

В основное время команды вели равный счет 1:1. Исход матча решил победный гол по буллитам в исполнении Арсения Грицюк. Следующую игру наши соотечественники проведут в воскресенье, 20 февраля с финской сборной.

Поздравляем наших спортсменов с заслуженной победой!

Напомним, до окончания Олимпийских игр остается всего два дня. Россия на данный момент занимает 9-ю строчку медального зачета по числу золота, но зато расположилась на втором месте по общему количеству медалей — в копилке нашей сборной их 27.

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